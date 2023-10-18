Полузащитник сборной Бразилии и лондонского «Вест Хэма» Лукас Пакета находится в сфере интересов «Манчестер Сити», об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, руководство «горожан» приложит усилия для подписания 28-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить 85 миллионов евро.

Пакета связан контрактом с «молотобойцами» до середины 2027 года. Цвета лондонской команды хавбек защищает с августа прошлого года.

В текущем сезоне чемпионата Англии Лукас сыграл восемь матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.