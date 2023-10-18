Полузащитник «Манчестер Сити» Филлипс: «Мне нужна игровая практика»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс высказался о своём игровом времени в английском клубе.

«Любой футболист хочет играть. Мне нужна игровая практика, а в последние полтора года я играл не так часто. Это единственное, чего я хочу», — приводит слова Филлипса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за 49 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «горожан» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После восьми туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков.