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Полузащитник «Манчестер Сити» Филлипс: «Мне нужна игровая практика»

18 Октября 2023 • 10:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брайтон
21.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс высказался о своём игровом времени в английском клубе.

«Любой футболист хочет играть. Мне нужна игровая практика, а в последние полтора года я играл не так часто. Это единственное, чего я хочу», — приводит слова Филлипса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за 49 миллионов евро. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «горожан» пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

После восьми туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс
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