«Челси» может потратить 120 миллионов на звёздного нападающего

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен по-прежнему находится в трансферном шорт-листе лондонского «Челси», об этом сообщает Caught Offside.

По сведениям источника, руководство английского топ-клуба готово сделать предложение по подписанию Осимхена в зимнее трансферное окно. Сам нигериец не против сменить клубную прописку, поскольку ему не нравится играть под руководством нынешнего наставника «Наполи» Руди Гарсии.

В нынешнем сезоне нигериец провел десять матчей в составе неаполитанского коллектива, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. Трансферная стоимость игрока оценивается в 120 миллионов евро, а его контракт рассчитан до середины 2025 года.