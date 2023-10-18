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Ширера возмутили слова ван Дейка о большом количестве матчей

18 Октября 2023 • 07:52 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер подверг критике высказывания защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, пожаловавшегося на тяжелый календарь.

«Полная чушь. Футболисты очень много играют? Серьезно? Не хочу напоминать о деньгах, которые они получают, а также о составах, которыми располагают команды. Тем более, сейчас стало больше замен. Сейчас у них лучшие врачи и так далее. Так что давайте не будем об этом говорить», - передает слова Алана таблоид Daily Mail.

В сезоне-2023/2024 ван Дейк принял участие в семи матчах за мерсисайдцев и сделал два результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алан Ширер Виргил Ван Дейк
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