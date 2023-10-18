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​Мата и Александр-Арнольд стали акционерами команды Формулы-1

18 Октября 2023 • 00:01 Комментировать

Испанский футболист Хуан Мата, выступавший в прошлом за «Манчестер Юнайтед», а также представляющий «Ливерпуль» Трент Александр-Арнольд значатся в числе акционеров команды Формулы-1 - Alpine, за спиной которой стоит концерн Renault.

Хотя это французский концерн, команда базируется в английском Энстоуне еще со времен, когда она называлась Benetton, а выступали за нее сперва Михаэль Шумахер, а затем Фернандо Алонсо.

Otro Capital опубликовала инвестиционный план в 200 миллионов евро, поддержанный руководством Renault еще в июне, и в нем значатся фамилии указанных выше футболистов, ставших обладателями определенного количества акций.


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Евро-Футбол.Ру,
Хуан Мата Трент Александер-Арнольд
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