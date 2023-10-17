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Хулиан Альварес - один из кандидатов на замену Роберту Левандовски слухи

17 Октября 2023 • 23:04 Комментировать

«Барселона» планирует подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса, об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес является поклонником аргентинского форварда и хотел бы поработать с ним в ближайшем будущем.

Контракт 23-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро, однако, по данным СМИ, в его контракте есть пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Альварес принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024
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