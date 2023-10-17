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​Тьяго Силва может оказаться во «Флуминенсе»

17 Октября 2023 • 22:36 Комментировать

Возраст берет свое и продолжать выступать в АПЛ в 39 лет трудно даже такому игроку, как Тьяго Силва. И потому вскоре он может оказаться в другом, менее напряженном с точки зрения спортивных нагрузок, чемпионате - у себя на родине в Бразилии.

- Пока я не буду говорить об этом. Но у меня есть семья, есть дети, мы должны думать и об этом также. Хочу закончить карьеру как можно красивее, - цитирует слова Тьяго Силвы derbyderbyderby.it.

Тьяго Силва защищал цвета «Флуминенсе» в период с 2006 по 2009 год - после того, как провел неудачный сезон в московском «Динамо». За «Челси» он играет с 2020 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Флуминенсе Тьяго Силва
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