​Тьяго Силва может оказаться во «Флуминенсе»

Возраст берет свое и продолжать выступать в АПЛ в 39 лет трудно даже такому игроку, как Тьяго Силва. И потому вскоре он может оказаться в другом, менее напряженном с точки зрения спортивных нагрузок, чемпионате - у себя на родине в Бразилии.

- Пока я не буду говорить об этом. Но у меня есть семья, есть дети, мы должны думать и об этом также. Хочу закончить карьеру как можно красивее, - цитирует слова Тьяго Силвы derbyderbyderby.it.

Тьяго Силва защищал цвета «Флуминенсе» в период с 2006 по 2009 год - после того, как провел неудачный сезон в московском «Динамо». За «Челси» он играет с 2020 года.