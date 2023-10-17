Мостовой: Здорово, что Канчельскис попал в этот топ-100 лучших игроков АПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о попадании Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo.

«Здорово, что Канчельскис попал в этот список. Андрей, однозначно, номер один среди наших в Англии. Кто разбирается в футболе, даже спорить не будет. Остальные, в отличии от Канчельскиса, поиграли по 2-3 года максимум», — приводит слова Мостового Sport24.

Также эксперт отметил, что никто из более современных футболистов, выступавших в Англии, не попал бы в список, поскольку, по мнению Александра, на высоком уровне нужно провести не менее пяти лет.

Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», проведя в Англии суммарно восемь лет. В списке лучших игроков АПЛ Канчельскис занял 99-е место.