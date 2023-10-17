«Кристал Пэлас» приложит все усилия для нового контракта с Митчеллом

Лондонский «Кристал Пэлас» приложит все усилия для того, чтобы подписать новый контракт с 24-летним левым защитником «орлов» Тайриком Митчеллом. Об этом сообщает Football Insider.

Напомним, что действующее трудовое соглашение связывает Митчелла с «Кристал Пэлас» лишь до лета 2025 года. А за молодым футболистом следят ведущие клубы АПЛ. В связи с этим рулевой «орлов» Рой Ходжсон дал «зелёный свет» для заключения нового контракта с игроком с существенным увеличением зарплаты.

Митчелл в текущем сезоне провёл 10 матчей за лондонцев во всех турнирах и отметился ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.