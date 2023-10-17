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Хау всерьёз рассматривают как замену Саутгейту в сборной Англии

17 Октября 2023 • 19:20 Комментировать

Футбольная ассоциация Англии всерьёз рассматривает главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау как кандидата на замену Гарету Саутгейту, действующему главному тренеру сборной Англии. Об этом сообщает 90min, отмечая, что будущее Саутгейта в качестве рулевого «трёх львов» до сих пор туманно – тренер ещё не принял решение о своём будущем.

Напомним, что при Хау «Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов УЕФА и на данный момент выступает довольно неплохо в «группе смерти» - группе F. Контракт специалиста с «сороками» как раз рассчитан до лета 2024 года.

Сборная Англии при Саутгейте лидирует в отборочной группе С, не потерпев за пять матчей ещё ни одного поражение. 17 октября «трёх львов» ожидает непростой матч на «Уэмбли» с командой Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Эдди Хау
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