Хау всерьёз рассматривают как замену Саутгейту в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии всерьёз рассматривает главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау как кандидата на замену Гарету Саутгейту, действующему главному тренеру сборной Англии. Об этом сообщает 90min, отмечая, что будущее Саутгейта в качестве рулевого «трёх львов» до сих пор туманно – тренер ещё не принял решение о своём будущем.

Напомним, что при Хау «Ньюкасл» впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов УЕФА и на данный момент выступает довольно неплохо в «группе смерти» - группе F. Контракт специалиста с «сороками» как раз рассчитан до лета 2024 года.

Сборная Англии при Саутгейте лидирует в отборочной группе С, не потерпев за пять матчей ещё ни одного поражение. 17 октября «трёх львов» ожидает непростой матч на «Уэмбли» с командой Италии.