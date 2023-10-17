​«Манчестер Юнайтед» летом может подписать португальца

Европейские гранды ведут работу с прицелом на будущие трансферные окна. Как сообщает немецкий Sky, следующим летом «Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника Жоау Невеша из «Бенфики».

Отмечается, что 19-летний Невеш давно находится на радаре «красных дьяволов». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что в понедельник Жоау Невеш дебютировал за национальную сборную Португалии. Молодой полузащитник отыграл пять минут в матче против Боснии и Герцеговины (победа Португалии 5:0) в отборе на Евро-2024.