Бирмингемская «Астон Вилла» и её вингер Леон Бэйли могут продлить свои трудовые отношения. Как сообщает Football Insider, ямайский футболист хотел бы остаться в своём клубе и настроен на продление контракта. Его текущее трудовое соглашение с «вилланами» закончится в конце сезона-2024/25.

Напомним, что Бэйли перебрался в Бирмингем два года назад – в августе 2021 года, он перешёл в новый клуб из «Байера». Что касается текущего сезона, в нём он сыграл уже в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил два ассиста.