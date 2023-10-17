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«Астон Вилла» и Бэйли настроены на продление контракта слухи

17 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Бирмингемская «Астон Вилла» и её вингер Леон Бэйли могут продлить свои трудовые отношения. Как сообщает Football Insider, ямайский футболист хотел бы остаться в своём клубе и настроен на продление контракта. Его текущее трудовое соглашение с «вилланами» закончится в конце сезона-2024/25.

Напомним, что Бэйли перебрался в Бирмингем два года назад – в августе 2021 года, он перешёл в новый клуб из «Байера». Что касается текущего сезона, в нём он сыграл уже в 11 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и оформил два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Леон Бэйли
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