Райя назвал две цели на сезон для себя

Испанский голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя назвал две цели, реализовать которые он будет стремиться до конца текущего сезона. Первая связана с его клубом, а вторая – с ним и его национальной сборной.

«Мне не нравится смотреть в будущее, мне нравится смотреть на настоящее... Но идеальным завершением сезона было бы выиграть титул чемпионов Англии с «Арсеналом» и быть вызванным в сборную на чемпионат Европы», - говорит футболист The Athletic.

Напомним, что Райе удалось с сентября вытеснить из ворот «канониров» Аарона Ремсдейла. Теперь испанец уже на протяжении нескольких матчей является основным голкипером «Арсенала».