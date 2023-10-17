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Райя назвал две цели на сезон для себя

17 Октября 2023 • 18:05 Комментировать

Испанский голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя назвал две цели, реализовать которые он будет стремиться до конца текущего сезона. Первая связана с его клубом, а вторая – с ним и его национальной сборной.

«Мне не нравится смотреть в будущее, мне нравится смотреть на настоящее... Но идеальным завершением сезона было бы выиграть титул чемпионов Англии с «Арсеналом» и быть вызванным в сборную на чемпионат Европы», - говорит футболист The Athletic.

Напомним, что Райе удалось с сентября вытеснить из ворот «канониров» Аарона Ремсдейла. Теперь испанец уже на протяжении нескольких матчей является основным голкипером «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Испании Давид Райя
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