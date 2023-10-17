​«Ньюкасл» готовит предложение по хавбеку «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс должен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. 27-летний футболист настроен сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Как сообщает Northern Echo, Филлипс может оказаться в «Ньюкасле». По данным источника, в настоящий момент «сороки» готовят предложение по январскому трансферу хавбека.

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс поучаствовал в пяти матчах «Манчестер Сити». Результативными действиями футболист не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филлипса в 28 миллионов евро.