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​«Ньюкасл» готовит предложение по хавбеку «Манчестер Сити»

17 Октября 2023 • 17:59 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс должен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. 27-летний футболист настроен сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Как сообщает Northern Echo, Филлипс может оказаться в «Ньюкасле». По данным источника, в настоящий момент «сороки» готовят предложение по январскому трансферу хавбека.

В сезоне 2023/2024 Кэлвин Филлипс поучаствовал в пяти матчах «Манчестер Сити». Результативными действиями футболист не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Филлипса в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024
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