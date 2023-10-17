Скауты «Ливерпуля» следили за Инасиу во время матча Португалии и Боснии Герцеговины

«Ливерпуль» отправил своих скаутов на матч сборных Боснии и Герцеговины и Португалии. А всё для того, чтобы подробнее понаблюдать за защитником португальцев Гонсалу Инасиу, пишет на своих страницах 90min.

Напомним, что вчерашняя игра в Зенице завершилась тотальным разгромом боснийской команды от гостей – 0:5. А Инасиу отдал ассист на Бруну Фернандеша, который оформил третий гол «европейских бразильцев». Отметим, что вчера Инасиу провёл свой четвёртый матч за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что португальцем из лиссабонского «Спортинга» интересуется и принципиальный конкурент «красных» - «Манчестер Юнайтед».

