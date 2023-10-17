​Тонали отправился в прокуратуру Турина

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали во вторник отправился в прокуратуру Турина, чтобы начать сотрудничать со следствием. Как известно, в отношении футболиста идёт разбирательство из-за нарушения им правил по ставкам.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Тонали готов лечиться от игровой зависимости.

В сезоне 2023/2024 Сандро Тонали провёл за «Ньюкасл» 10 матчей. В них итальянский полузащитник записал на свой счёт один забитый гол.

Чуть ранее в Италии сообщили, что хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли получил дисквалификацию на семь месяцев.