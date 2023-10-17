Агент Тонали: «Сандро сейчас немного в шоке»

Джузеппе Ризо, представитель полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, высказался о проблемах игрока со ставками.

«Этим ребятам важно не чувствовать себя одинокими. Сандро сейчас играет самый важный матч, матч против лудомании, он выиграет и эту игру. Сейчас он немного в шоке. Благодарю «Ньюкасл» за поддержку, Сандро может сыграть в субботу», - приводит слова агента Gazzetta dello Sport.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Тонали будет лечиться от лудомании. Игрок «Ньюкасла» был пойман на ставочной деятельности.