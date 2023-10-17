«Ливерпуль» строит планы по усилению своего состава. На радаре гранда Премьер-лиги находится не только Лерой Сане, в котором мерсисайдцы видят замену для Мохамеда Салаха. Как сообщает SportBild, «красным» интересен ещё один статусный игрок «Баварии» - атакующий полузащитник Джамал Мусиала.

Источник отмечает, что Мусиала хотел бы получать больше игрового времени, чем сейчас он имеет в «Баварии», поэтому вариант со сменой клуба лежит на столе. Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть в своей команде этого футболиста.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Джамала Мусиалу в 110 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона 2025/2026.

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