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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Представитель России вошёл в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ

17 Октября 2023 • 14:59 Комментировать

Авторитетный журнал FourFourTwo представил свой рейтинг лучших футболистов в истории Английской премьер-лиги. На 99-й позиции расположился представитель России – Андрей Канчельскис. Он опережадил Питера Крауча - высокий экс-форвард «Ливерпуля» замыкает рейтинг. 

Отметим, что по ходу своей карьеры Канчельскис в Англии поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Что касается верхней части рейтинга, то в топ-5 входят Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Алан Ширер, Уэйн Руни и Райан Гиггз.

Важно отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году, придя на смену Первому дивизиону. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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