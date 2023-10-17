​Представитель России вошёл в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ

Авторитетный журнал FourFourTwo представил свой рейтинг лучших футболистов в истории Английской премьер-лиги. На 99-й позиции расположился представитель России – Андрей Канчельскис. Он опережадил Питера Крауча - высокий экс-форвард «Ливерпуля» замыкает рейтинг.

Отметим, что по ходу своей карьеры Канчельскис в Англии поиграл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Что касается верхней части рейтинга, то в топ-5 входят Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Алан Ширер, Уэйн Руни и Райан Гиггз.

Важно отметить, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году, придя на смену Первому дивизиону.