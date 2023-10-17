Райя высказался о будущем в «Арсенале»

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя поделился мыслями о своем будущем в стане «канониров». Он играет за столичный коллектив на правах аренды из «Брентфорда».

«Я сейчас выступаю за один из топовых клубов мира и играю в Лиге чемпионов. Давно мечтал об этом. Перейду ли в «Арсенал» на постоянной основе? Если бы это зависело от меня, то сделал бы это еще вчера», - передает слова испанского вратаря журналист Фабрицио Романо.

Арендное соглашение 28-летнего вратаря с лондонцами рассчитано до конца июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.