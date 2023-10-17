Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович находится на радарах нескольких европейских грандов. Как сообщает TodoFichajes, подписать серба в зимнее трансферное окно хотят «Реал», «Арсенал» и «Челси». Каждый из этих клубов рассчитывает усилить атакующую линию на вторую часть сезона 2023/2024.

Отмечается, что осуществить трансфер Влаховича будет непросто, поскольку «Ювентус» хочет сохранить игрока и будет требовать в районе 100 миллионов евро. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего серба в 70 миллионов евро.

В шести матчах нынешнего сезона Душан Влахович забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.