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​«Реал», «Челси» и «Арсенал» нацелены на топ-форварда слухи

17 Октября 2023 • 13:29 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович находится на радарах нескольких европейских грандов. Как сообщает TodoFichajes, подписать серба в зимнее трансферное окно хотят «Реал», «Арсенал» и «Челси». Каждый из этих клубов рассчитывает усилить атакующую линию на вторую часть сезона 2023/2024.

Отмечается, что осуществить трансфер Влаховича будет непросто, поскольку «Ювентус» хочет сохранить игрока и будет требовать в районе 100 миллионов евро. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего серба в 70 миллионов евро.  

В шести матчах нынешнего сезона Душан Влахович забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович трансферы футбола - зима 2024
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