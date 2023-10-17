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Рэшфорд купил ещё один автомобиль после аварии — ранее игрок разбил Rolls Royce

17 Октября 2023 • 13:29 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд купил новый автомобиль, сообщает The Sun.

Ранее 25-летний футболист попал в ДТП, в котором разбил свой Rolls Royce. Отмечалось, что после аварии Рэшфорд приобрел себе Mercedes Vito Maybach за 207 тысяч евро.

По сведениям источника, теперь коллекцию игрока пополнил Mercedes Sprinter,  стоимость которого составляет 288 тысяч евро. Сообщается, что после ДТП Рэшфорд решил отказаться от вождения транспорта и взял на работу водителя.

В этом сезоне Рэшфорд появился на поле в десяти играх с учетом всех турниров, стал автором одного забитого мяча и записал на свой счет три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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