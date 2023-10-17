«Арсенал» хочет купить нападающего сборной Англии

Нападающий сборной Англии и «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Премьер-лиги, об этом сообщает Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» планируют усилить атакующую линию, и Доминик считается одним из приоритетных вариантов. Сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона. Трансферный ценник форварда составляет 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Калверт-Льюин провел пять матчей и забил два гола. Его контракт с «ирисками» рассчитан до конца июня 2025 года.