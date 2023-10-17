Что изменится в «МЮ» после появления нового совладельца

Сэр Джим Рэтклифф станет совладельцем «Манчестер Юнайтед» и приобретёт 25% акций клуба. По данным британских СМИ, сделка будет оформлена в ближайшее время. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это повлияет на «Манчестер Юнайтед».

Несколько владельцев

Первое изменение очевидно – теперь не только семья Глейзеров будет отвечать за результаты «МЮ». По данным СМИ, сэр Джим Рэтклифф за 1,3 миллиарда фунтов приобретёт 25% акций клуба, за который болеет с детства. У Глейзеров останется мажоритарная доля, но не стоит сомневаться, что самый богатый человек Великобритании не получит рычагов влияния на итоговые решения в клубе.

При этом Рэтклифф, судя по слухам, больше заинтересован в спортивной составляющей проекта. У него есть опыт управления французской «Ниццей», которой он владеет. Клуб с Лазурного Берега хоть и не стал грандом во Франции, но выглядит крепко, что даёт поклонникам «МЮ» надежды на светлое будущее.

В «МЮ» появится спортивный директор

По данным медиа, Рэтклифф хочет, чтобы в клубе появился спортивный директор. Тут, правда, важно оговориться, что есть некоторые сложности перевода. Сейчас в «МЮ» трудится Джон Мерто, чья должность на английском называется Football Director. На русский эта позиция часто переводится как «спортивный директор». Мерто руководит и отвечает за операции и стратегию в мужской и женской командах, а также в академии.

Рэтклифф же хочет ввести должность Sporting director. В обязанности этого сотрудника будет входить работа именно с мужской командой. Он будет обязан помогать главному тренеру решать возникающие проблемы, а также всячески ассистировать ему. Очевидно, что часть функций Мерто он заберёт себе. Тем не менее, если упрощать, то новый человек должен в большей степени заниматься операционными проблемами футбольной команды.

Уже называется кандидат на эту должность. Речь идёт о Поле Митчелле, который работал в «Тоттенхэме» и «Монако». Интересно, что в своё время слухи его уже отправляли на «Олд Траффорд», но этого не случилось.

Поменяется ли трансферная политика?

Любопытно, как теперь будет комплектоваться «МЮ». Рэтклиффу реально нравится заниматься спортивной частью, и, похоже, Глейзеры будут не против. Интересно, что англичанин критиковал селекцию клуба в прежние годы.

«Они потратили бестолково деньги, что видно на примере таких игроков, как Фред. После ухода Фергюсона «Юнайтед» потратил огромное количество средств, но сделал это плохо. Честно говоря, шокирующе плохо. У нас (в «Ницце». – Прим. ред.) другой подход – мы делаем это в меру разумно. Мы стараемся найти молодых талантов. Некоторые клубы, похоже, способны на это – «Саутгемптон» и «Лилль». У «Юнайтед» это получается очень плохо. Они потеряли систему», – говорил Рэтклифф.

Если он продолжит реализовывать свой взгляд, то в скором времени «МЮ» может сменить вектор, и это будет очень интересно.

«Ницца»: смена владельца или фарм-клуб «МЮ»

У «Ниццы» же появляются проблемы. Как известно, по правилам УЕФА в одном соревновании не могут принимать участия два клуба, у которых один и тот же владелец. Конечно, пример «Лейпцига» и «Зальцбурга» наглядно показывает, что проблема решаема. Тем не менее «Ницца» в ближайшей перспективе точно будет вынуждена меняться либо отказываться от тех еврокубков, где будет выступать «МЮ». Прямо сейчас команда идёт второй в Лиге 1, если что.

Помимо прочего, интересно, как Рэтклифф будет распоряжаться ресурсами. Денег-то у него хватит на оба клуба, тут сомнений нет. Однако вопрос, станет ли «Ницца» неким донором, фарм-клубом для «МЮ». Можно ли утверждать, что Кефрен Тюрам уже одной ногой на «Олд Траффорд», или всё же Рэтклифф не будет давать привилегий клубу, где владеет всего 25% акций?

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Роман Андреев