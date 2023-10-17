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Анри: «Гвардиола – безжалостный тренер, он заставлял меня сидеть на трибунах»

17 Октября 2023 • 10:01 Комментировать

Легендарный французский нападающий Тьерри Анри высказался об испанском тренере Хосепе Гвардиоле.

«Гваодиола – лучший тренер, которого я когда-либо встречал. Он просто безжалостный. Я испытал это, когда ездил на гостевые матчи, а он заставлял меня сидеть на трибунах. Мне тяжело давалось это. Но Гвардиола хочет только побежать, так что его можно понять. Этим он показывал, что команда может хорошо играть и без меня», - передает слова Тьерри AS.

В настоящий момент Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити». Под руководством испанского специалиста «горожане» в прошлом сезоне оформили требл.

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Хосеп Гвардиола Тьерри Анри
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