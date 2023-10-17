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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший футболист в истории АПЛ - это не Роналду

17 Октября 2023 • 08:11 Комментировать (1)

Журналисты портала FourFourTwo назвали лучшего футболиста в истории Английской премьер-лиги. Им стал бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Форвард защищал цвета «канониров» с 1999 по 2007 год, а также в сезоне-2011/2012. Тьерри принял участие в 258 поединках чемпионата Англии, в которых отметился 175 забитыми мячами.

Второе место в рейтинге занял звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, выступавший в составе «Манчестер Юнайтед». Тройку лучших замкнул экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер.

В топ-10 также попали: Уэйн Руни, Райан Гиггз, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра и Пол Скоулз.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Арсенал Лондон Алан Ширер Тьерри Анри
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LMI
17 Октября 2023 в 08:39
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