Назван лучший футболист в истории АПЛ - это не Роналду

Журналисты портала FourFourTwo назвали лучшего футболиста в истории Английской премьер-лиги. Им стал бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Форвард защищал цвета «канониров» с 1999 по 2007 год, а также в сезоне-2011/2012. Тьерри принял участие в 258 поединках чемпионата Англии, в которых отметился 175 забитыми мячами.

Второе место в рейтинге занял звездный португальский нападающий Криштиану Роналду, выступавший в составе «Манчестер Юнайтед». Тройку лучших замкнул экс-футболист «Ньюкасла» Алан Ширер.

В топ-10 также попали: Уэйн Руни, Райан Гиггз, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Патрик Виейра и Пол Скоулз.