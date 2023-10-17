«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Тоттенхэма»

28-летний датский полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в подписании хавбека по-прежнему заинтересован туринский «Ювентус», который рассматривает датчанина на место француза Поля Погба. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хёйбьерг принял участие в семи поединках, в которых получил две желтые карточки. Контракт датчанина со «шпорами» рассчитан до середины 2025 года.