Сане не горит желанием покидать «Баварию» – игрок интересен «Ливерпулю»

По слухам, именно Лерой Сане рассматривается «Ливерпулем» в качестве будущей замены Мохамеду Салаху, который может уйти следующим летом. Как сообщает журналист Керри Хау, немецкий футболист сосредоточен на «Баварии» и не горит желанием куда-либо переходить – он доволен и жизнью в Мюнхене, и ситуацией в клубе.

Известно, что руководство мюнхенцев рассчитывает продлить контракт Сане, чтобы избежать его ухода. Действующее соглашение 27-летнего игрока рассчитано до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лероя Сане в 65 млн евро. В нынешней кампании вингер записал себе в актив семь забитых мячей в 11 матчах.