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Сане не горит желанием покидать «Баварию» – игрок интересен «Ливерпулю»

17 Октября 2023 • 02:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

По слухам, именно Лерой Сане рассматривается «Ливерпулем» в качестве будущей замены Мохамеду Салаху, который может уйти следующим летом. Как сообщает журналист Керри Хау, немецкий футболист сосредоточен на «Баварии» и не горит желанием куда-либо переходить – он доволен и жизнью в Мюнхене, и ситуацией в клубе.

Известно, что руководство мюнхенцев рассчитывает продлить контракт Сане, чтобы избежать его ухода. Действующее соглашение 27-летнего игрока рассчитано до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лероя Сане в 65 млн евро. В нынешней кампании вингер записал себе в актив семь забитых мячей в 11 матчах.

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Ливерпуль Бавария Лерой Сане трансферы футбола - лето 2024
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