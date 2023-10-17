Уокер объяснил стычку с представителем тренерского штаба «Арсенала»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер рассказал, почему не пожал руку представителю тренерского штаба «Арсенала».

После завершения матча Премьер-лиги, в котором «канониры» обыграли «горожан» (1:0), в объективы камер попал эпизод со стычкой Уокера и Николя Жовера (тренер по стандартам в «Арсенале»). Футболист отказался пожать наставнику руку, после чего и разгорелся конфликт.

«Я не люблю проигрывать. В одном из прошлых матчей, когда мы их обыграли, он отказался от рукопожатия со мной. В этот раз он решил пожать руку, когда они выиграли, и я болезненно это воспринял.

Я не связывался с ним после инцидента, поскольку сосредоточен на сборной, но планирую сделать это позднее. Я скажу, что перегнул палку», – цитирует Уокера журналист Сами Мокбель.