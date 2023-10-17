Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год

17 Октября 2023 • 00:11 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:5
Португалия
окончен

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг лучших бомбардиров календарного года.

Оформив дубль в сегодняшней встрече отборочной стадии Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (5:0), 38-летний игрок достиг показателя в 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. Лидер «Аль-Насра» оставил позади Эрлинга Холанна («Манчестер Сити» и сборная Норвегии), в активе которого 39 взятий ворот на сегодняшний день.

Напомним, что Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию прошлой зимой, предварительно расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Эрлинг Холанн Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
00:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год
00:02 · Англия. Премьер-лига
Галлахер готов продлить контракт с «Челси»
16 Октября
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля по значительно сниженной цене слухи
21:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» 17-летнего игрока, на которого претендует «Бавария»
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Почему матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ пришлось переносить
21:22 · Англия. Премьер-лига
Магуайр интересен гранду Серии А слухи
20:49 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Палинья хочет в «Баварию», но клуб не готов платить 60 миллионов евро зимой слухи
19:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» начнёт обсуждать с Соучеком новый контракт
19:06 · Англия. Премьер-лига
​Тилеманс может перейти в клуб из Турции
19:00 · Англия. Премьер-лига
​Линделоф высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продолжает следить за Эзе
18:51 · Англия. Премьер-лига
Названа позиция, которую «Вест Хэм» хочет усилить зимой
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к защитнику «Астон Виллы»
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор рассказал, чему научился у Роналду и других звёзд «Реала»
Все новости
Рекомендуем