Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг лучших бомбардиров календарного года.

Оформив дубль в сегодняшней встрече отборочной стадии Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (5:0), 38-летний игрок достиг показателя в 40 забитых мячей за клуб и сборную с начала 2023 года. Лидер «Аль-Насра» оставил позади Эрлинга Холанна («Манчестер Сити» и сборная Норвегии), в активе которого 39 взятий ворот на сегодняшний день.

Напомним, что Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию прошлой зимой, предварительно расторгнув контракт с «Манчестер Юнайтед».