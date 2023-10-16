Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может быть продан в зимнее трансферное окно.

Как известно, француз не рассматривается Эриком тен Хагом в качестве игрока основного состава. По заявлениям журналиста Алекса Крука, в «Манчестер Юнайтед» решительно намерены избавиться от 27-летнего игрока: чтобы увеличить шансы на его уход в январе, клуб готов одобрить продажу по значительно сниженной цене по сравнению с прежними запросами.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Антони Марсьяля в 15 млн евро. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании сезона, но предусматривает возможность автоматической пролонгации на год.