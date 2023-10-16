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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» 17-летнего игрока, на которого претендует «Бавария»

16 Октября 2023 • 21:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
21.10 14:30

«Ливерпуль» пополнил список претендентов на полузащитника «Шальке 04» Ассана Уэдраого.

Согласно прежним сообщениям, в подписании 17-летнего игрока заинтересована «Бавария». По обновлённым данным Sky Sport, конкуренцию мюнхенцам может составить «Ливерпуль», внимательно следящий за развитием юного хавбека. Отмечается, что кандидатура Уэдраого интересна лично рулевому «красных» Юргену Клоппу. В контракте немца есть пункт, позволяющий ему перейти в зарубежный клуб в 2024 году за сумму, близкую к 20 млн евро.

Ассан Уэдраого провёл девять матчей в нынешнем розыгрыше второй Бундеслиги, став автором одного забитого гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Шальке 04 Юрген Клопп трансферы футбола - лето 2024 Ассан Уэдраого
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