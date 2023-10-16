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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почему матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ пришлось переносить

16 Октября 2023 • 21:45 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» должен был стартовать 22 октября в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Впрочем, игру пришлось перенести на день назад – на субботу. Команды начнут поединок 21 октября в 20:00 (22:00 мск).

Портал Goal рассказывает о том, почему игру пришлось перенести. Дело в том, что правила Премьер-лиги предусматривают перенос воскресной игры, если у команды запланировала еврокубковая игра во вторник. Как известно, 24 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет в Лиге чемпионов против «Копенгагена».

Таким образом, дневного матча Премьер-лиги в воскресенье не будет.

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Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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