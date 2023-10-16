Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья хочет продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Sky Sports DE, переезд в Мюнхен в январе — мечта 28-летнего португальца. По данным источника, Палинья надеется, что «Бавария» не станет затягивать и сделает предложение «Фулхэму» в начале трансферного окна. При этом отмечается, что немецкий коллектив пока не принял окончательного решения по хавбеку, но, вероятнее всего, «Бавария» не будет платить «дачникам» 60-65 миллионов евро за Палинью предстоящей зимой.

В текущем сезоне Палинья принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт футболиста с «Фулхэмом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Палиньи в 55 миллионов евро.