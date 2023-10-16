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Палинья хочет в «Баварию», но клуб не готов платить 60 миллионов евро зимой слухи

16 Октября 2023 • 20:13 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья хочет продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Как сообщает Sky Sports DE, переезд в Мюнхен в январе — мечта 28-летнего португальца. По данным источника, Палинья надеется, что «Бавария» не станет затягивать и сделает предложение «Фулхэму» в начале трансферного окна. При этом отмечается, что немецкий коллектив пока не принял окончательного решения по хавбеку, но, вероятнее всего, «Бавария» не будет платить «дачникам» 60-65 миллионов евро за Палинью предстоящей зимой.

В текущем сезоне Палинья принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт футболиста с «Фулхэмом» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Палиньи в 55 миллионов евро.

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - зима 2024
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