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«Вест Хэм» начнёт обсуждать с Соучеком новый контракт

16 Октября 2023 • 19:08 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Лондонский «Вест Хэм» начнёт обсуждение нового контракта с чешским полузащитником Томашем Соучеком. Как сообщает Football Insider, толчком к переговорам станут слухи об уходе чеха следующим летом в миланский «Интер». Ведь действующий контракт Соучека с лондонским клубом подойдёт к концу как раз следующим летом.

Отметим, что в текущем сезоне Соучек сыграл в 10 матчах во всех официальных турнирах, оформил четыре гола и один ассист.

Выступает за «молотобойцев» 28-летний чех с 2020 года, ранее почти на протяжении всей карьеры он играл в составе родной пражской «Славии».

«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма»

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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