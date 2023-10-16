«Вест Хэм» начнёт обсуждать с Соучеком новый контракт

Лондонский «Вест Хэм» начнёт обсуждение нового контракта с чешским полузащитником Томашем Соучеком. Как сообщает Football Insider, толчком к переговорам станут слухи об уходе чеха следующим летом в миланский «Интер». Ведь действующий контракт Соучека с лондонским клубом подойдёт к концу как раз следующим летом.

Отметим, что в текущем сезоне Соучек сыграл в 10 матчах во всех официальных турнирах, оформил четыре гола и один ассист.

Выступает за «молотобойцев» 28-летний чех с 2020 года, ранее почти на протяжении всей карьеры он играл в составе родной пражской «Славии».

«Интер» следующим летом планирует подписать полузащитника «Вест Хэма»