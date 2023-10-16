​Тилеманс может перейти в клуб из Турции

Полузащитник Юри Тилеманс в обозримом будущем может снова сменить клубную прописку. Только летом бельгиец перебрался в «Астон Виллу», где, если верить слухам, Тилеманс имеет проблемы в отношениях с главным тренером Унаи Эмери.

Тилеманс в январе может оказаться в «Галатасарае», о чём пишет Fanatik. Этот турецкий клуб уже интересовался Юри летом, но тогда футболист сделал выбор в пользу «Астон Виллы».

Юри Тилемансу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Тилеманс поучаствовал в 13 матчах «Астон Виллы». Результативными действиями бельгиец не отмечался.