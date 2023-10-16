​Линделоф высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед»

Действующий контракт защитника Виктора Линделофа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Шведский футболист высказался о своём будущем.

«У меня есть возможность продлить контракт ещё на год. Для реализации этой опции обозначен срок. Когда именно он истекает, я не знаю. Но вполне вероятно, что он будет активирован.

Конечно, я хочу остаться, мне нравится в «Манчестер Юнайтед», где я проводу уже седьмой сезон. Я чувствую себя хорошо, как и моя семья. Я рад представлять этот клуб», - сказал Линделоф журналистам.

«Манчестер Юнайтед» проведёт ближайший матч 21 октября – против «Шеффилд Юнайтед».