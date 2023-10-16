«Манчестер Сити» продолжает следить за Эзе

Чемпион Англии «Манчестер Сити» продолжает следить за игроком лондонского «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. По информации Football Insider, «горожане» будут не против заполучить футболиста в будущем, а Хосеп Гвардиола, тренер клуба является большим поклонником таланта этого английского вингера.

Всего в этом сезоне в активе Эзе девять матчей за «орлов» во всех турнирах, в них он отличился голом и двумя ассистами. А Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 48 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что манчестерский клуб предложил «орлам» за Эзе 70 млн евро. Однако предложение было сделано в последний день летнего трансферного окна.