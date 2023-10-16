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Названа позиция, которую «Вест Хэм» хочет усилить зимой

16 Октября 2023 • 18:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
22.10 18:30

Лондонский «Вест Хэм» этой зимой приложит все силы для того, чтобы подписать нового игрока в центр обороны. Новостью об этом делится британский Football Insider. Отмечается, что поиском игрока на позицию будет заниматься лично Дэвид Мойес при финансовой поддержке со стороны руководства.

Напомним, что минувшим летом «молотки» могли подписать центрального защитника «МЮ» Гарри Магуайра, однако переговоры по его переходу сорвались.

Ранее сообщалось, что грядущей зимой «Вест Хэм» может покинуть один из лидеров обороны – Курт Зума. На него положили глаз в Саудовской Аравии.

После восьми туров АПЛ лондонский клуб расположился на восьмом месте с 14 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм
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АСТОН ВИЛЛА ВЕСТ ХЭМ
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