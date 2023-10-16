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​Эдегор рассказал, чему научился у Роналду и других звёзд «Реала»

16 Октября 2023 • 18:42 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, чему он научился у звёзд, в том числе у Криштиану Роналду, за время пребывания в «Реале».

«За это время я подчеркнул много мелочей. Я смотрел, как они заботятся о своём теле, как они тренируются, как настраиваются на матчи, как включаются и выключаются. Это невероятно.

Мы видели, как они ориентируются на всякие детали, насколько они накаляются при приближении матча. Они могут быть расслабленными, но когда наступает матч, они максимально фокусируются. Было здорово за этим наблюдать», - сказал Эдегор TV2.

Мартин Эдегор является капитаном «Арсенала».

​Эдегор оценил свой период в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
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