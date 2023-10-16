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​«Реал» не планирует выкупать Кепу

16 Октября 2023 • 17:13 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на близкие к мадридскому клубу источники, в настоящий момент «сливочные» не имеют планов по выкупу Кепы.

После перехода в мадридский «Реал» Кепа Аррисабалага провёл в чемпионате Испании и Лиге чемпионов девять матчей. В них голкипер пропустил семь голов.

«Реал» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В девяти турах команда Карло Анчелотти смогла набрать 24 очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024
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