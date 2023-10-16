​«Арсенал» уверен в продлении контракта с Уайтом

В «Арсенале» уверены, что в ближайшее время клуб подпишет новое трудовое соглашение с защитником Беном Уайтом. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Канониры» ведут переговоры с 26-летним футболистом с августа-сентября.

Отмечается, что Бен Уайт счастлив в «Арсенале». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026.

За «Арсенал» Уайт играет с конца июля 2021 года. С тех пор защитник провёл 95 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги вместе с «Тоттенхэмом».