Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» уверен в продлении контракта с Уайтом

16 Октября 2023 • 15:59 Комментировать

В «Арсенале» уверены, что в ближайшее время клуб подпишет новое трудовое соглашение с защитником Беном Уайтом. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Канониры» ведут переговоры с 26-летним футболистом с августа-сентября.

Отмечается, что Бен Уайт счастлив в «Арсенале». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2025/2026. 

За «Арсенал» Уайт играет с конца июля 2021 года. С тех пор защитник провёл 95 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги вместе с «Тоттенхэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» уверен в продлении контракта с Уайтом
15:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может заработать на трансфере Сане в «Ливерпуль»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 тысяч человек слухи
15:39 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг — об игровом времени: «Мне нужно принять это и сделать выводы»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Мбаппе не подходит «Манчестер Сити» - Десайи объяснил, почему
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на форварда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Лескотт: «Последние результаты станут для «Манчестер Сити» пинком под зад»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх назвал игрока «Ливерпуля», который удивил его больше всего
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу
09:17 · Англия. Премьер-лига
Воробей — о Мудрике: «Он как ребёнок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить полузащитника «Арсенала»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Известен следующий клуб экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда
07:37 · Англия. Премьер-лига
Помощник тен Хага может уйти из «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем