​«Манчестер Сити» может заработать на трансфере Сане в «Ливерпуль»

Лерой Сане в обозримом будущем может вернуться в Премьер-лигу Англии – вариант с подписанием немецкого вингера рассматривает «Ливерпуль». На «Энфилде» видят в Сане замену для Мохамеда Салаха, которого слухи связывают с переездом в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Mirror, при переходе из «Манчестер Сити» в «Баварию» в соглашении был прописан пункт, согласно которому «горожане» получат 10% от следующего трансфера Сане. Таким образом, «горожане» могут заработать больше 8 миллионов фунтов.

В 11 официальных матчах сезона 2023/2024 Лерой Сане записал на свой счёт семь голов.

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