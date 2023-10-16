Всемирно известная арена «Олд Траффорд», которая принимает домашние матчи «Манчестер Юнайтед», может быть расширена в ближайшем будущем.

The Times утверждает, что бизнесмен Джим Рэтклифф планирует расширить стадион с 74,3 тыс. человек до 90 тыс. По данным источника, такое решение было принято после того, как сорвалась сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» катарскому шейху.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков. В следующем туре «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск.