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«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 тысяч человек слухи

16 Октября 2023 • 15:50 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Юнайтед
21.10 22:00

Всемирно известная арена «Олд Траффорд», которая принимает домашние матчи «Манчестер Юнайтед», может быть расширена в ближайшем будущем.

The Times утверждает, что бизнесмен Джим Рэтклифф планирует расширить стадион с 74,3 тыс. человек до 90 тыс. По данным источника, такое решение было принято после того, как сорвалась сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» катарскому шейху.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков. В следующем туре «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Шеффилд Юнайтед». Игра состоится 21 октября и начнется в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Джим Рэтклифф
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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