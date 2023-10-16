Шейх Джассим прилагал усилия для покупки «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров. Если верить информации The Sun, представитель Катара строил просто грандиозные планы на трансферном рынке. Так, шейх планировал подписать в «Манчестер Юнайтед» таких звёздных футболистов, как Килиан Мбаппе, Кингсли Коман и Эдуардо Камавинга.

Судя по всему, планы шейха Джассима в жизнь не воплотятся. На днях появилась информация о том, что представитель Катара отказался дальше бороться за «Манчестер Юнайтед» после отклонённого очередного предложения.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 21 октября – против «Шеффилд Юнайтед».

Глейзеры не продали «Манчестер Юнайтед» шейху из Катара – известна сумма