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​Мбаппе в «Манчестер Юнайтед» - раскрыты грандиозные планы шейха слухи

16 Октября 2023 • 15:43 Комментировать (1)

Шейх Джассим прилагал усилия для покупки «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров. Если верить информации The Sun, представитель Катара строил просто грандиозные планы на трансферном рынке. Так, шейх планировал подписать в «Манчестер Юнайтед» таких звёздных футболистов, как Килиан Мбаппе, Кингсли Коман и Эдуардо Камавинга.

Судя по всему, планы шейха Джассима в жизнь не воплотятся. На днях появилась информация о том, что представитель Катара отказался дальше бороться за «Манчестер Юнайтед» после отклонённого очередного предложения.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 21 октября – против «Шеффилд Юнайтед».

Глейзеры не продали «Манчестер Юнайтед» шейху из Катара – известна сумма

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Кингсли Коман Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга шейх Джассим
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Октября 2023 в 15:51
ай манюня дабро пожаловаць в гаршок.. А-ха-ха-ха! )))
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