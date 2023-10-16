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Хёйбьерг — об игровом времени: «Мне нужно принять это и сделать выводы»

16 Октября 2023 • 15:39 Комментировать
Тоттенхэм
...
Фулхэм
23.10 22:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг высказался о своём игровом времени в текущем сезоне.

«У нас очень хорошее положение в чемпионате, команда добилась серьезного прогресса. Конечно, сейчас я играю немного, как это было раньше, но это часть нашей работы. Мне нужно принять это и сделать выводы», — цитирует Хёйбьерга Evening Standard.

В текущем сезоне 28-летний футболист появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После восьми туров «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в своем активе 20 очков.

В следующем туре «шпоры» примут на своем поле «Фулхэм». Игра пройдет 23 октября и начнется в 22:00 по столичному времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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