«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Томашу Соучеку и нападающему «Лестера» Келечи Ихеначо. Об этом сообщает FC Inter News.

В текущем сезоне 28-летний Соучек провёл за «молотобойцев» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что «Интер» хочет заполучить чешского футболиста на правах свободного агента.

На счету 27-летнего Ихеначо пять голов и две передачи в 13 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 18 миллионов евро.

После восьми туров Серии А «Интер» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.