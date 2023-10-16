Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек

16 Октября 2023 • 15:04 Комментировать
Торино
...
Интер Милан
21.10 19:00

«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Томашу Соучеку и нападающему «Лестера» Келечи Ихеначо. Об этом сообщает FC Inter News.

В текущем сезоне 28-летний Соучек провёл за «молотобойцев» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что «Интер» хочет заполучить чешского футболиста на правах свободного агента.

На счету 27-летнего Ихеначо пять голов и две передачи в 13 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 18 миллионов евро.

После восьми туров Серии А «Интер» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лестер Вест Хэм Келечи Ихеначо Томаш Соучек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» уверен в продлении контракта с Уайтом
15:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» может заработать на трансфере Сане в «Ливерпуль»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 90 тысяч человек слухи
15:39 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг — об игровом времени: «Мне нужно принять это и сделать выводы»
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Интеру» интересны Ихеначо и Соучек
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет
13:59 · Англия. Премьер-лига
​Мбаппе не подходит «Манчестер Сити» - Десайи объяснил, почему
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на форварда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Лескотт: «Последние результаты станут для «Манчестер Сити» пинком под зад»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх назвал игрока «Ливерпуля», который удивил его больше всего
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Филлипсу
09:17 · Англия. Премьер-лига
Воробей — о Мудрике: «Он как ребёнок, с ним надо разговаривать и водить его за ручку»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет купить полузащитника «Арсенала»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Известен следующий клуб экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда
07:37 · Англия. Премьер-лига
Помощник тен Хага может уйти из «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем