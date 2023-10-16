​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет

На днях в прессе появилась информация о том, что в контракте полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса прописан специальный пункт об отступных для «Барселоны». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эту информацию не подтверждает.

В социальных сетях Романо написал о том, что в контакте Гимараэса прописана опция выкупа за 100 миллионов фунтов, которая работает для всех клубов. Других условий такого рода в соглашении бразильца нет.

В 11 матчах сезона 2023/2024 25-летний Бруно Гимараэс записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.