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​Специальной опции для «Барселоны» в контракте Гимараэса нет

16 Октября 2023 • 14:59 Комментировать

На днях в прессе появилась информация о том, что в контракте полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимараэса прописан специальный пункт об отступных для «Барселоны». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо эту информацию не подтверждает.

В социальных сетях Романо написал о том, что в контакте Гимараэса прописана опция выкупа за 100 миллионов фунтов, которая работает для всех клубов. Других условий такого рода в соглашении бразильца нет.

В 11 матчах сезона 2023/2024 25-летний Бруно Гимараэс записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Бруно Гимараэс
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