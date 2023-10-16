​Мбаппе не подходит «Манчестер Сити» - Десайи объяснил, почему

Бывший футболист сборной Франции Марсель Десайи считает, что звёздный Килиан Мбаппе не подошёл бы «Манчестер Сити».

«Это прозвучит странно, но я не думаю, что Мбаппе подойдёт «Манчестер Сити». Там слишком много дисциплины. Во Франции мы говорим, что стиль игры «Сити» не оставляет много места для отдельных личностей. Он не очень подходит для тех игроков, которые раз за разом хотят обыгрывать защитников.

Бернарду Силва и Грилиш могут быть «десятками», но эту позицию в них убила философия Гвардиолы. Он хочет, чтобы они оставались на своей половине, чтобы делали пасы через одно-два касания. Мбаппе этого не делает. Он использует мяч, чтобы изменить ситуацию. Остальные игроки «Сити» смотрели бы на это с недоумением. Мбаппе – топ-игрок, но не для «Манчестер Сити», - сказал Дасайи Gambling Zone.