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«Челси» нацелился на форварда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

16 Октября 2023 • 12:57 Комментировать

Форвард «Реал Сосьедада» Умар Садик может перебраться в Английскую премьер-лигу. 26-летний нигерийский нападающий попал в сферу интересов лондонского «Челси», об этом рапортует Todofichajes.

«Пенсионеры» могут предпринять попытку подписать африканца в зимнее трансферное окно. Конкурентом «синих» в споре за Садика является «Манчестер Юнайтед».

Садик связан контрактными обязательствами с испанским клубом до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел восемь поединков и отметился одной результативной передачей.

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Челси Реал Сосьедад Умар Садик трансферы футбола - зима 2024
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