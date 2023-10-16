«Челси» нацелился на форварда, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Реал Сосьедада» Умар Садик может перебраться в Английскую премьер-лигу. 26-летний нигерийский нападающий попал в сферу интересов лондонского «Челси», об этом рапортует Todofichajes.

«Пенсионеры» могут предпринять попытку подписать африканца в зимнее трансферное окно. Конкурентом «синих» в споре за Садика является «Манчестер Юнайтед».

Садик связан контрактными обязательствами с испанским клубом до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел восемь поединков и отметился одной результативной передачей.